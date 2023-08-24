tumugu ふわふわローンチュニック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☆tumugu（ツムグ）ふわふわローンチュニックこれからの季節に活躍できる可愛いチュニックです。色々なコーディネートが楽しめると思います☆くるみ釦がとても可愛いです。気になる部分まで覆ってくれるので安心ですよ。気に入っていただける方いかがでしょうか。DETAILハイネックがオシャレなチュニックです。薄手で空気を含んだようなふわふわ肌触りのいいコットン素材。バックのくるみボタンも可愛いポイントになっています。細身でも太めのパンツにも合わせていただける素敵な1枚。Material:コットン100%Size Free(約)：身幅62cm,着丈前)75cm,後)80cmMadeinJapan定価…16,280円着用回数は少なめですが、少しでも気になる方はご購入をご遠慮下さい。usedということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。発送時の折り畳みシワはご了承ください。★どうぞ宜しくお願いします★✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽ヴェリクテールネストローブJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードURBANRESEARCHSpick\u0026SpanSHIPSUNITEDARROWSRayBEAMS無印良品studioCLIP サマンサモスモスSM2アラクリティコロニーbulbul バルバルIchiイチイチアンティークスtumuguツムグ08Mab ゼロハチマブHEAVENLYヘブンリーpualcecinピュアルセシンSunnyclouds サニークラウズSO エスオーサンバレー sunvalleyRNA-Nアールエヌエーエヌbluewillow ブルーウィローシュシュドママンミズイロインドナチュランテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
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