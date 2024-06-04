Theory HUDSON COTTON ボーダーノースリーブニットブラウス

こまやかなボーダーのノースリーブニットブラウス。前後どちらのデザインでも着用でき、ボタンを閉じてニットとして、前開きでカーディガンとして気分に合わせて楽しんでいただける型です。 繊細で柔らかな肌触りが特徴の着回しがしやすいアイテムです。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプです。細かなボーダーが柔らかで抜け感ある雰囲気に。気分が明るくなります♪※目立った汚れやほつれありません。◆Theoryセオリー◆1203708/HUDSONCOTTON/SHRUNKENCARDI◆定価19,800円（税込）◆カラー アンバー×シダー×ソープ◆サイズL平置き採寸身幅51着丈51多少の誤差はご了承下さい。◆素材綿95%ナイロン4%ポリウレタン1%他にもTheory、theoryluxeのトップスやパンツを出品しています。おまとめ割引可能です。２日前後で発送いたします。コンパクトに折り畳ませていただきますので畳みジワがつく可能性がございますm(__)mご質問ありましたらお気軽にコメント下さい。柄・デザイン···ボーダー



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