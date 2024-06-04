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Theory HUDSON COTTON ボーダーノースリーブニットブラウス
商品番号 L62241296519
商品名

Theory HUDSON COTTON ボーダーノースリーブニットブラウス
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こまやかなボーダーのノースリーブニットブラウス。前後どちらのデザインでも着用でき、ボタンを閉じてニットとして、前開きでカーディガンとして気分に合わせて楽しんでいただける型です。　繊細で柔らかな肌触りが特徴の着回しがしやすいアイテムです。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプです。細かなボーダーが柔らかで抜け感ある雰囲気に。気分が明るくなります♪※目立った汚れやほつれありません。◆Theoryセオリー◆1203708/HUDSONCOTTON/SHRUNKENCARDI◆定価19,800円（税込）◆カラー　アンバー×シダー×ソープ◆サイズL平置き採寸身幅51着丈51多少の誤差はご了承下さい。◆素材綿95%ナイロン4%ポリウレタン1%他にもTheory、theoryluxeのトップスやパンツを出品しています。おまとめ割引可能です。２日前後で発送いたします。コンパクトに折り畳ませていただきますので畳みジワがつく可能性がございますm(__)mご質問ありましたらお気軽にコメント下さい。柄・デザイン···ボーダー
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Theory HUDSON COTTON ボーダーノースリーブニットブラウス
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Theory HUDSON COTTON ボーダーノースリーブニットブラウス
新作】ノースリーブブラウス入荷 | 日本橋高島屋店 | Theory[セオリー ...

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セオリー theory 21SS HUDSON COTTON RIB SHELL ボーダーリブニット カットソー ノースリーブ スクエアネック S 茶色 黒 白 /DO ■OS レディース

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