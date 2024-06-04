ナチュラルビューティーベーシック　ブラウス

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フロントにゴールドのメタルボタンをあしらった、エレガントモードなシャツブラウス。ネックラインに沿って施したタックディティールが、シルエットにこなれたニュアンスをプラスするデザインポイント。とろみ感のある素材を使用し、より一層女性らしい雰囲気に仕上げました。カラー···グレー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏定価6000+tax