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コムデギャルソン ハート Tシャツ M
商品番号 E68994424728
商品名

コムデギャルソン ハート Tシャツ M
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 1,511 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ご覧いただきありがとうございます＊ご購入後のキャンセルはやめて下さい！NCNRです！サイズや素材等しっかりと確認した上でご購入お願いしますコメントなし即購入OKですコメントやご購入前にプロフィールご一読にご協力ください(^^)こちらはコムデギャルソンのTシャツです去年伊勢丹で購入して何回か着用していますしっかりした生地なのでくたりもなく、特に汚れもなく綺麗です着丈56.8身幅43袖丈17.2綿100%ご不明点がありましたらご質問ください
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