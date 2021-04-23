コムデギャルソン ハート Tシャツ M

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＊ご覧いただきありがとうございます＊ご購入後のキャンセルはやめて下さい！NCNRです！サイズや素材等しっかりと確認した上でご購入お願いしますコメントなし即購入OKですコメントやご購入前にプロフィールご一読にご協力ください(^^)こちらはコムデギャルソンのTシャツです去年伊勢丹で購入して何回か着用していますしっかりした生地なのでくたりもなく、特に汚れもなく綺麗です着丈56.8身幅43袖丈17.2綿100%ご不明点がありましたらご質問ください