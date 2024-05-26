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スナイデルのオフショルダーシャツ
商品番号 G79550022064
商品名

スナイデルのオフショルダーシャツ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのオフショルダーシャツです。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春,秋季節感...春,夏,秋オフショルダーなので二の腕カバーになっていてウエストもベルトが付いてるので着やせ効果あります！ボタンがベッコウになっていて可愛いです。あくまでも使用品の為神経質な方や気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous251623.html
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