スナイデルのオフショルダーシャツ

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商品詳細
スナイデルのオフショルダーシャツです。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春季節感...春,秋季節感...春,夏,秋オフショルダーなので二の腕カバーになっていてウエストもベルトが付いてるので着やせ効果あります！ボタンがベッコウになっていて可愛いです。あくまでも使用品の為神経質な方や気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous251623.html
http://narcologia.ru/goods/waveform164217.html
http://narcologia.ru/goods/stage511897.html
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