トミーゴルフ レディース ポロ白L 特注刺繍入り

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商品詳細
トミーヒルフィガーゴルフから特注刺繍入りレディースポロシャツを出品します。上品なシャツに仕上がっています。素材はコットン100％です。トミーゴルフに依頼して入れた特注ロゴです。左胸に特注ビッグロゴ刺繍あります。さらに左裾に小さなフラッグ刺繍があります。サイズはLです。Lサイズ 肩幅43センチ、身幅55センチ、着丈71センチ。新品未着用ですが少し古いモデルです。ご了承の上お願いいたします。送料は全国無料です。よろしくお願いいたします。
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