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トミーゴルフ レディース ポロ白L 特注刺繍入り
商品番号 O31393675433
商品名

トミーゴルフ レディース ポロ白L 特注刺繍入り
ブランド名 トミーガール
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トミーヒルフィガーゴルフから特注刺繍入りレディースポロシャツを出品します。上品なシャツに仕上がっています。素材はコットン100％です。トミーゴルフに依頼して入れた特注ロゴです。左胸に特注ビッグロゴ刺繍あります。さらに左裾に小さなフラッグ刺繍があります。サイズはLです。Lサイズ　肩幅43センチ、身幅55センチ、着丈71センチ。新品未着用ですが少し古いモデルです。ご了承の上お願いいたします。送料は全国無料です。よろしくお願いいたします。
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