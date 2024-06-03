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FRAY I.D プリーツプリントワンピース
商品番号 J69545449825
商品名

FRAY I.D プリーツプリントワンピース
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレイアイディープリーツプリントワンピースサイズ0のお色味はこちらのグレーになります(^^)グレーという表記ですが淡いピンクのようなお色味にも見えます。一度のみの着用なので目立った汚れなどはありませんが、素人検品、自宅保管の為、神経質な方はご購入お控えください。指原莉乃さんが色違いを着用されていました♡とてもかわいいワンピースです。
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