FRAY I.D プリーツプリントワンピース

フレイアイディープリーツプリントワンピースサイズ0のお色味はこちらのグレーになります(^^)グレーという表記ですが淡いピンクのようなお色味にも見えます。一度のみの着用なので目立った汚れなどはありませんが、素人検品、自宅保管の為、神経質な方はご購入お控えください。指原莉乃さんが色違いを着用されていました♡とてもかわいいワンピースです。



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