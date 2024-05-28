新品未使用 ケイト・スペード ニューヨーク ショルダーバック PXRUA161 ...

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商品詳細
・玉川高島屋にて’21に購入しましたが、未使用のまま自宅にて保管しておりました。・今後も出番がなさそうなので、使っていただける方にお譲りします。・正規販売店保証書有り。・ショップに袋等全て付いています。
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