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GOBI ORGANIC CASHMERE 5-19ch20大判ショール
商品番号 M72619579933
商品名

GOBI ORGANIC CASHMERE 5-19ch20大判ショール
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

19500➡️17000最終値下げGOBIORGANICCASHMERE5-19ch20大判ショール-グレーカラー：グレーサイズ：　約150×100ｃｍ材　質：　カシミヤ100%生産地：　モンゴルモンゴル国の代表的なメーカーGOBI社製です。とても柔らかな風合いで、温かく、高い品質の品物です。希少なアザミ起毛加工のため、ウェーブな仕上りは高級感があります。カラー···グレー素材···カシミヤどうぞ宜しくお願い致します。
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