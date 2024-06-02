★渋カッコイイ★優れたデザイン・実用的本革製ショルダーバッグ★



本革メッセンジャーバッグ！ビジネスで使いやすいおすすめ6選



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本革/フルグレインレザー スキミング防止機能付き サコッシュ ショルダーバッグ



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katespade（ケイトスペード）の本革製ショルダーバッグとなります。ハイセンスなデザインで、一目惚れされる方も多くいらっしゃる大人気の商品で御座います。大きさも程よく、使い勝手抜群！セカンドユースになりますので、使用感、擦れ、汚れ、型崩れ等も御座いますが、比較的綺麗でまだまだお使い頂けますので、是非お写真をよくご覧頂き、お気に召しましたらば、お買い求め下さいませ。ブランド名:ケイトスペードカラー:ブラウン系素材:レザーサイズ:Ｗ約46cm Ｈ約31cm Ｄ約13.5cmポケット:中ポケット×2 ファスナーポケット×1匿名配送致します！☆超お買い得セール☆↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#☆超お買い得セール☆