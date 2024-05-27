ドゥーズィエムクラス MARINE CORPS Tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。トラブル防止のため、記載文をお読み頂いてからのご購入をお願い致します。◎お品物はused、自宅クローゼット保管になります。返品やクレーム等はお受けいたしませんので、自宅保管品にご理解のない方、匂いが気になる方や神経質な方はご購入をお控え下さい。◎仕事の都合により、発送までの日数が記載日より前後しますがご了承下さい。連絡なく発送方法をゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便へ変更する場合がございます。◎喫煙者、ペットはおりません。◎多少の圧縮、折り畳んでの発送となりますのでご了承下さい。◎交渉中であっても、先に購入された方とのお取引きを優先させて頂きます。☆商品説明☆DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスMARINECORPSTシャツ昨シーズン、ベイクルーズストアで購入しました。３回ほど着用、ホームクリーニング済み。やや厚手の生地ですので、ロングシーズン着れるかと思います。生地やロゴにヴィンテージ加工が施されていますが、破れや解れの加工はございません。サイズ フリーカラー ネイビー定価￥14300【以外サイトより】ヴィンテージライクな風合いがスタイルに遊びを効かせる1枚。ヴィンテージの古着をベースにアレンジしたネイビーシリーズのＴシャツ。カラーのNAVYとは別に「NAVY=海軍」の意味を持つネイビー。海軍の制服からインスピレーションを受けたオリジナルＴシャツです。地厚でタフな生地感でスウェットに近い感覚で着て頂けるアイテム。褪せたネイビーが良い味を出し、こなれ感あるスタイルに導きます。ジャケットのインナーとして外しに使うスタイルもオススメ。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊※ヴィンテージの風合いを出すための加工によりダメージ具合に1点1点に個体差がございます。予めご了承ください。※取り扱いについては、商品についている洗濯表示にてご確認下さい。※撮影場所やお使いのモニター環境により若干お色味が異なる場合がございます。