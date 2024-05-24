MAD PUNKS　ネルシャツ　付属品無し

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ブランド #MADPUNKSサイズ L (平置き 着丈68cm・脇の下身幅50cmほど)状態 ネクタイ無し・その他目立つダメージなし付属のネクタイはありませんネルシャツ素材の長袖シャツですネクタイが付いていましたが無くしてしまってありませんネルシャツ独特の着用感はありますその他目立つダメージはなしですシミなどもないと思います気になる方はおやめ下さい折りたたんで圧縮します予告なくゆうゆう⇔らくらく間で変更あるかもしれませんペットの毛の見落としありましたらごめんなさいペットを飼っています着画はお断りしていますトルソーサイズはMサイズです匿名のメルカリ便で発送しますプロフも併せてご覧下さい#ぴこちゃんの古着テイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...チェック、レース、襟付き