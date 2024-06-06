FACE TWILL S/S SHIRT

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【2021SUMMERCOLLECTION】大きめサイズで気になる体型カバーにも最適!羽織っても、締めて着ても可愛いビックシャツ一目惚れして購入しましたが、サイズが大きくて着ることなく保管していました！着心地：ハリのある生地感だけど、硬すぎず着やすいです。着るまでに馴染ませる必要がないくらいの生地感です。肌触りも◎で、真夏なら開けて着てインナーはキャミソールくらいがおすすめです。オススメコーデ：ミニスカートを合わせてややガーリー着たいです！ミニスカートが見えるか、見えないかくらいが可愛いと思います！ビックサイズなので、冬はインナーにフードを合わせてメンズライクに着ても可愛いです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊胸ポケットにFACEのワンポイント刺繍が施されています。素材···デニム