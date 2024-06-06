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商品詳細
【2021SUMMERCOLLECTION】大きめサイズで気になる体型カバーにも最適!羽織っても、締めて着ても可愛いビックシャツ一目惚れして購入しましたが、サイズが大きくて着ることなく保管していました！着心地：ハリのある生地感だけど、硬すぎず着やすいです。着るまでに馴染ませる必要がないくらいの生地感です。肌触りも◎で、真夏なら開けて着てインナーはキャミソールくらいがおすすめです。オススメコーデ：ミニスカートを合わせてややガーリー着たいです！ミニスカートが見えるか、見えないかくらいが可愛いと思います！ビックサイズなので、冬はインナーにフードを合わせてメンズライクに着ても可愛いです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊胸ポケットにFACEのワンポイント刺繍が施されています。素材···デニム
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit221586.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral898332.html
http://narcologia.ru/goods/recycling236814.html
X-girl FACE TWILL S/S SHIRT
X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...
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X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...
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TWILL FACE EMBROIDERY S/S SHIRT X-girl
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ARMY TWILL / アーミーツイル】別注 スラブビッグシャツ（シャツ ...
ザ ノース フェイス THE NORTH FACE メンズ アウトドア 半袖Tシャツ S/S California Logo Tee_ショートスリーブカリフォルニアロゴティー NT32355 （ケルプタン）
FACE STRIPED S/S SHIRT X-girl
LINE 2TONE SS SHIRT/ライン 2トーン 半袖シャツ | Schott ( ショット ...
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X-girl FACE TWILL S/S SHIRT
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X-girl（エックスガール）の「FACE TWILL S/S SHIRT（シャツ/ブラウス ...
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X-girl(エックスガール) / 21SS/FACE TWILL SS SHIRT/半袖シャツ/M ...
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