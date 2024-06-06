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商品詳細
楽器店より購入しました。2.3回の使用です。長さ 37.5㎝中古品ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入頂きたいと思います。よろしくお願い致します。#民族楽器 #管楽器 #ペルー #ボリビア
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