値下げ交渉有り　カルバンクライン　Tシャツ　Calvin Klein

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商品詳細
Instagramで大人気急上昇のTシャツ白で合わせやすくこれからの季節大活躍の1枚です！！生地はストレッチが効いていて着痩せ効果抜群です♪155センチ普通体型でピッタリくらいです！あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のみ購入おねがいします。何か気になる点あればコメントください♪カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#ZARA#ザラ#MOUSSY#マウジー#EMODA#エモダ#EGOIST#エゴイスト#ENVYM#アンビー#EVRIS#エブリス#MURUA#ムルーア#SPIRALGIRL#スパイラルガール#ROYALPARTY#ロイヤルパーティ#LIPSERVISE#リップサービス#RESEXXY#リゼクシー#RIENDA#リエンダ#RADY#レディ#DURAS#デュラス#GYDA#ジェイダ#GAP#ギャップ#SHIPS#シップス#SLY#スライ#AZULbymoussy#アズールバイマウジー#eimyistoire#エイミーイストワール#MERCURYDUO
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