ナラカミーチェ　新品　ブラウス　チュニック

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商品詳細
新品未使用でタグ付きです。定価:26,400円ポリエステル100%で、やわらかなシルエットです。とてもきれいな色です。大きな花柄が素敵です。(商品特徴説明)大胆なフラワープリントを施した、5分袖のマオカラーブラウスです。ボディを包み込むゆったりとしたフォルムで、裾の揺れ感も印象的。お腹まわりが自然とカバーできるため、体型が気になる方にも安心の1枚。シワになりにくい素材で、デイリーに気軽に取り入れられます。インパクトたっぷりなアイテムは、コーディネートのメインに取り入れるのがおすすめです。
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