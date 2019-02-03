ラルフローレン　ギンガムチェック　コットン

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閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明 ラルフローレンのチェックシャツです グリーンのギンガムが可愛いですブランド名 ラルフローレンカラー表記サイズ4素材 お写真をご覧ください状態傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅47着丈65袖丈22素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^