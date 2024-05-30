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美品♪ theory セオリー シルク100% ノースリーブブラウス Ｓ 黒
商品番号 S60867454878
商品名

美品♪ theory セオリー シルク100% ノースリーブブラウス Ｓ 黒
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】肩幅:33cm身幅:39cm身丈:63cm平置き採寸、若干の誤差があります。【ブランド】theory　セオリー【素材】絹　100%【アイテム】肌触りの良い、シルク素材のセオリーのノースリーブシャツです♪合わせるボトムスによって、キッチリめにもかわいくも出来る万能アイテムだと思います！！【色】黒　ブラック【状態】目立つシミや汚れは無いかと思いますが、中古品であることをご理解ください。【備考】タイトルや説明文にない小物やアクセサリーなどは付きません。商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。発送時、畳ませて頂きますので、折シワができてしまう可能性があります。ご了承くださいませ。.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。▼商品一覧はこちら▼#みゆきレディース専門店の商品一覧　.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。
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