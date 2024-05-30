美品♪ theory セオリー シルク100% ノースリーブブラウス Ｓ 黒

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最終お値下げ♪【美品】セオリー ノースリーブブラウス Sサイズ 黒 ...



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3年保証』 ペコちゃん様 白S(M) ボウタイブラウスノースリーブ 未使用 ...



公式 ♔︎未使用♔︎theory ノースリーブトップス【S】 シルク100% T ...

【サイズ】肩幅:33cm身幅:39cm身丈:63cm平置き採寸、若干の誤差があります。【ブランド】theory セオリー【素材】絹 100%【アイテム】肌触りの良い、シルク素材のセオリーのノースリーブシャツです♪合わせるボトムスによって、キッチリめにもかわいくも出来る万能アイテムだと思います！！【色】黒 ブラック【状態】目立つシミや汚れは無いかと思いますが、中古品であることをご理解ください。【備考】タイトルや説明文にない小物やアクセサリーなどは付きません。商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。発送時、畳ませて頂きますので、折シワができてしまう可能性があります。ご了承くださいませ。.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。▼商品一覧はこちら▼#みゆきレディース専門店の商品一覧 .。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。