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美品　prit ピックプリント　ワイドtシャツ　綿麻天竺
商品番号 B74067698837
商品名

美品　prit ピックプリント　ワイドtシャツ　綿麻天竺
ブランド名 プリット
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらをご覧いただきありがとうございます!ブランド：prit商品名：40/1綿麻sts天竺ピックプリントクルーネックワイドTシャツ素材：綿80％麻20％サイズ：フリー実寸：着丈前58㎝/後62㎝身幅65㎝　　　肩幅61㎝袖丈15㎝品番：92032日本製着丈に前後差があり、裾のデザインがちがう小技の効いたシャツです！ピックプリント、なかなか見かけない個性的な柄です。かわいいですよ。綿麻でさらりとした質感が今の季節にぴったりです(^^)送料無料です!数年前に公式ネットショップにて新品を購入し、一度短時間着用しました。ワイドな身幅の服が合わず、着用していません(T_T)とても素敵なTシャツなのでもったいなく、どなたかお好きな方へ活用していただきたくお譲りします。いかがでしょうか?ご不明な点がありましたらお気軽にご質問くださいませ(^^)#naruse#ダナファヌル#ホームスパン#NATURALLAUNDRY#快晴堂#DOMINGO#ネストローブ#grin#yarra柄・デザイン...その他カラー...ベージュ袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏,秋
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit749186.html
http://narcologia.ru/goods/approximate547120.html
http://narcologia.ru/goods/unusable236374.html

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