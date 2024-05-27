theory　大人気　ダブルフェイスカシミヤ混ロングコート

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ブランド:theory セオリー商品:NEWDIVIDELUXE/BELTCOATJベルトコートカラー:ブラウンサイズ:P着丈：約110ｃｍ肩幅：約44ｃｍ袖丈：約57ｃｍ身幅：約51ｃｍ※素人寸法の為、多少の誤差はご了承の程よろしくお願いします。素材:ウール90%カシミア10%定価:87,900円付属品:専用コートカバー商品説明:ラップデザインのエレガントなロングコート。やや肩を落としたドロップショルダーのデザインで、リラックス感をプラスしています。フロントボタンのないオープンタイプです。非常に軽くソフトで、縮絨しているため抜群の保温性も兼ねています。状態:3回程度着用してます。クリーニング済みです。目立つ汚れ等ございませんが、新品同様をお求めの方は、購入をお控え下さい。#セオリーリュクス#アンタイトル#イネド#TOMORROWLAND