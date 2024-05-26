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COACH コーチ　ジェス ショルダーバッグ F75818
商品番号 R63639384356
商品名

COACH コーチ　ジェス ショルダーバッグ F75818
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■型番：F75818■カラー：RED※モニター設定等により、実際の色味と異なって見える場合がございます。■サイズ・縦：15cm・横：24cm・マチ：7.5cm・ショルダー長さ：119cm～125cm（調節可）※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。フチ部分に数か所スレ、ショルダー部分に小さなシミが見受けられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全体的に、使用感はありますが、まだまだご使用いただけると思います。あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。【85-376/230216】/0623カラー...レッド種類...その他ショルダーバッグ
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