【YAMAHA】YTR-234 トランペット ハードケース付き

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【メーカー】YAMAHA【商品名】YTR-234トランペット【付属品】ハードケース、その他写真記載のあるものが全てです。【状態】ピストン部等所々錆が発生していますが、メンテできる方にはお値打ちかと思います。