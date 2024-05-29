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- 【YAMAHA】YTR-234 トランペット ハードケース付き
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商品詳細
【メーカー】YAMAHA【商品名】YTR-234トランペット【付属品】ハードケース、その他写真記載のあるものが全てです。【状態】ピストン部等所々錆が発生していますが、メンテできる方にはお値打ちかと思います。
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