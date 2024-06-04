ヴァレンティノガラヴァーニトートバッグブラックホワイトゴールド美品ロゴレザーGP中古VALENTINOGARAVANI軽いバッグロゴトート黒白シンプルお洒落肩掛け定番人気お洒落高級感上品カジュアル書類通勤通学ブランド本物鑑定済み商品名：トートバッグブランド名：ヴァレンティノガラヴァーニ/VALENTINOGARAVANI商品ランク：ABランク素材：レザーGPサイズ：(約)ｗ:32cm×ｈ:31cm×ｄ:11.5cmカラー：ブラックホワイトゴールド仕様：外：ファスナーポケット×１内：オープンポケット×２付属品：なし■詳細説明：底部の角に擦れ、底面に傷や薄汚れ有、その他目立った使用感や痛みはなく比較的綺麗なお品物です。コメント：人気のロゴデザインがお洒落なトートバッグ。プライベートでの使用はもちろん、通勤や通学等、様々なシーンでお使い頂けるお品物です。管理ナンバー：ec-18241no,2540882230914■お問い合わせ番号：ec-18241★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はハッピー東京オークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。素材···綿(キャンバス/帆布)



ヴァレンティノ ガラヴァーニ トートバッグ ブラック ホワイト ゴールド 美品 ロゴ レザー GP 中古 VALENTINO GARAVANI 軽い バッグ ロゴ｜au PAY マーケット



ヴァレンティノ・ガラヴァーニ トートバッグ Vロゴ ビーチバッグ スモールトート SW2B0E70RBN 黒 白 安心保証 バッグ レディース BAG 中古 | ギャラリーレア公式通販サイト



ヴァレンティノ ガラヴァーニ トートバッグ ブラック ホワイト ...



VALENTINO GARAVANI トートバッグ VLTN ロゴ



ヴァレンティノ・ガラヴァーニスタッズ アイボリー ゴールド金具 ...



valentino garavani - ヴァレンティノ ガラヴァーニ Valentino ...



ヴァレンティノ ガラヴァーニ ロックスタッズ フォンケース ショルダー ハンドバッグ 2Way 斜め掛け カーフスキン レザー ブラック 黒 ライトゴールド金具 VW0P0W08 箱付 Valentino Garavani（新品・未使用品） | フリマアプリ ラクマ



美品✨ヴァレンティノ ハンドバッグ スタッズ デカロゴ ゴールド金具 ...



ヴァレンティノ・ガラヴァーニ トートバッグ 総柄VLTN ロゴ レザー WY2B0963 VALENTINO バッグ 黒 白



valentino garavani - Valentino Garavani ヴァレンティノ ...



国内外の人気 美品【ヴァレンティノ】 ロックスタッズ スモール ...



人気急上昇】 VALENTINO GARAVANI☆コレクションバッグ トートバッグ ...



VALENTINO GARAVANI トートバッグ ROCKSTUD | フリマアプリ ラクマ



ヴァレンティノ ガラヴァーニ ロックスタッズ フォンケース ショルダー ハンドバッグ 2Way 斜め掛け カーフスキン レザー ブラック 黒 ライトゴールド金具 VW0P0W08 箱付 Valentino Garavani（新品・未使用品）



VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノ ロゴ スタッズ バッグ | labiela.com