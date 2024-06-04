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ヴァレンティノ ガラヴァーニ トートバッグ ブラック ホワイト ゴールド 美品
商品番号 U83125906673
商品名

ヴァレンティノ ガラヴァーニ トートバッグ ブラック ホワイト ゴールド 美品
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 31,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァレンティノガラヴァーニトートバッグブラックホワイトゴールド美品ロゴレザーGP中古VALENTINOGARAVANI軽いバッグロゴトート黒白シンプルお洒落肩掛け定番人気お洒落高級感上品カジュアル書類通勤通学ブランド本物鑑定済み商品名：トートバッグブランド名：ヴァレンティノガラヴァーニ/VALENTINOGARAVANI商品ランク：ABランク素材：レザーGPサイズ：(約)ｗ:32cm×ｈ:31cm×ｄ:11.5cmカラー：ブラックホワイトゴールド仕様：外：ファスナーポケット×１内：オープンポケット×２付属品：なし■詳細説明：底部の角に擦れ、底面に傷や薄汚れ有、その他目立った使用感や痛みはなく比較的綺麗なお品物です。コメント：人気のロゴデザインがお洒落なトートバッグ。プライベートでの使用はもちろん、通勤や通学等、様々なシーンでお使い頂けるお品物です。管理ナンバー：ec-18241no,2540882230914■お問い合わせ番号：ec-18241★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はハッピー東京オークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。素材···綿(キャンバス/帆布)
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