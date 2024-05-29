Burny/フェルナンデス　 薄型レスポール改造品

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商品詳細
タイプ···レスポールタイプBunnyの薄型のレスポールです。以下改造個所です。ピックアップ ネック、ブリッジともSUHRのDougAldrichReversedZebraボリュームポットでコイルタップできます。ペグ GOTOHのマグナムロックテイルピース GOTOHのアルミニウムザグリ部に導電塗料塗布ピックアップだけで約¥40000ぐらいします。作業は元リペアマンの知人にやってもらいました。
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