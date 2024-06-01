ゲラルデイーニ　ハンドバッグ　ソフティ

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商品詳細
高さ約29cm横約35cmまち約15cm6．7年前にデパートで購入。しばらく使っていましたが、ここ数年出番がなくしまいこんでいました。タグや袋等付属品はありません。持ち手や縁取り部分に汚れや劣化ありますが、全体的にみて、まだまだお使いいただける状態かと思います。中古品にご理解いただける方のご購入をお願いします。気にされる方は、ご購入をお控えください。カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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