ロングワンピース、マキシ丈ドレス

袖丈···七分袖カラー···ブラック柄・デザイン···無地⭐️スカート部分は表面オーガンジーのような感じでキラキラしています。ボリュームあります。シックですが、見栄えすると思います。結婚式に一度着用しました。11,000円ぐらいで購入しました。※写真のネックレスはつきません。※サイズは、Mですが最後の写真に載ってます。※胸パット付きです。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼＼＼①②③④併用可能です／／①フォロー割購入金額1,000円以上→100円OFF！1,000円以下→50円OFF！②コメント割コメントくださったら50円OFF！③おまとめ割→100円OFF！(★初回限定200円OFF!）④リピート割→50円OFF！(何回でも利用OK!)※指定の発送方法で同梱できる場合のみ#結婚式#披露宴#パーティ#ピアノ発表会#ロングワンピース#マキシ丈#ロングドレス#オーガンジー#見栄え



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