【美品】セリーヌ　CELINE　ラゲージ　通勤バッグ　A4

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商品詳細
ブランドセリーヌCELINEカラーブラック、ベージュ素材 本革×キャンバスサイズ横 約32㎝高さ 約30㎝幅 約20㎝状態使用感も余りなく綺麗な状態です。革部分は小傷等はございます。詳細は画像似てご確認ください。質屋にて真贋鑑定済です。シリアルナンバーあり。大容量でたくさん荷物が入ります。これ以上のお値下げは考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/reboot729736.html
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