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【美品】セリーヌ　CELINE　ラゲージ　通勤バッグ　A4
商品番号 O70597558746
商品名

【美品】セリーヌ　CELINE　ラゲージ　通勤バッグ　A4
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 20,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランドセリーヌCELINEカラーブラック、ベージュ素材　本革×キャンバスサイズ横　　約32㎝高さ　約30㎝幅　　約20㎝状態使用感も余りなく綺麗な状態です。革部分は小傷等はございます。詳細は画像似てご確認ください。質屋にて真贋鑑定済です。シリアルナンバーあり。大容量でたくさん荷物が入ります。これ以上のお値下げは考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/reboot729736.html
http://narcologia.ru/goods/preference553538.html
http://narcologia.ru/goods/Persia104388.html
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