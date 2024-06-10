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薬理凶室 ネックレス
商品番号 N27628457723
商品名

薬理凶室 ネックレス
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去のイベントで購入したネックレス(ペンダント？)です。暗所で振ると赤く発光する物質が入っています。
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