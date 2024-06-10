薬理凶室 ネックレス

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商品詳細
過去のイベントで購入したネックレス(ペンダント？)です。暗所で振ると赤く発光する物質が入っています。
http://narcologia.ru/goods/monophonic903212.html
http://narcologia.ru/goods/plaque266307.html
http://narcologia.ru/goods/organization206362.html
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