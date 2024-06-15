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CHANELマトラッセ　ラムスキン　パリ限定デザインバッグ
商品番号 E63447123760
商品名

CHANELマトラッセ　ラムスキン　パリ限定デザインバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 77,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック梅田ルクア内にあるヴィンテージストアにて購入しました、Aランクのビンテージ品ですパリ限定のデザインでロゴがゴールドとシルバーの2色と大変珍しい物になります。3年前に購入しました。大切に使用していた為使用回数も少なく綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/interconnect107970.html
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