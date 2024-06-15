CHANELマトラッセ　ラムスキン　パリ限定デザインバッグ

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商品詳細
カラー···ブラック梅田ルクア内にあるヴィンテージストアにて購入しました、Aランクのビンテージ品ですパリ限定のデザインでロゴがゴールドとシルバーの2色と大変珍しい物になります。3年前に購入しました。大切に使用していた為使用回数も少なく綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/interconnect107970.html
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