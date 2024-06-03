Y’s スタンドアップカラー　チェックシャツ

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袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···ウール 襟 8.5センチ 肩幅 52センチ袖丈 55センチ 着丈 68センチ※誤差ご容赦ください。ウール100%のシャツです。色はソファの写真がリアルです。カーペットの写真ほど青が強くありません。着ると肩、背中から綺麗に落ちます。そのままでも、上着感覚でも着られます。袖丈は肩幅の分も加算されるので、164センチの私が着ても、たっぷりの長さがあります。ボトムをスッキリさせても、ボリューム持たせても、お好きなように着ることができます。分かりずらいですが、胸に一つポケットがあります。生地の性質もありますが、目立つ汚れなどはありません。これからの季節 活躍してくれると思います。