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Y’s スタンドアップカラー　チェックシャツ
商品番号 I72938171589
商品名

Y’s スタンドアップカラー　チェックシャツ
ブランド名 ワイズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···ウール　襟　8.5センチ　　肩幅　52センチ袖丈　55センチ　着丈　68センチ※誤差ご容赦ください。ウール100%のシャツです。色はソファの写真がリアルです。カーペットの写真ほど青が強くありません。着ると肩、背中から綺麗に落ちます。そのままでも、上着感覚でも着られます。袖丈は肩幅の分も加算されるので、164センチの私が着ても、たっぷりの長さがあります。ボトムをスッキリさせても、ボリューム持たせても、お好きなように着ることができます。分かりずらいですが、胸に一つポケットがあります。生地の性質もありますが、目立つ汚れなどはありません。これからの季節　活躍してくれると思います。
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