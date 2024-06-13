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BOSCH ボッシュ 36 ホワイト トップス ノースリーブブラウス
商品番号 W67672775539
商品名

BOSCH ボッシュ 36 ホワイト トップス ノースリーブブラウス
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSCHボッシュ36ホワイトトップスノースリーブブラウス平置き身幅43着丈54何回か着用しました。夏以外でもジャケットやスーツの中などに着れるのでは。人の手に渡り、使用したものですので、傷み・汚れ・中古品につきご理解ください。ペットがおります。可能な限り綺麗にして発送しますが、アレルギーの方はご遠慮ください。特にご質問等なければ、コメントなし・即購入歓迎です。値下げ・取り置きはできませんので、返信はいたしかねます。
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