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あいみょん セット売り Tシャツ、ツアーTシャツ缶ケース付きシール
商品番号 E88280814645
商品名

あいみょん セット売り Tシャツ、ツアーTシャツ缶ケース付きシール
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら3点セット売りになります。白のシャツに関しましてはサイズはMになります着用回数は3回ほど。左肩のところに少し点のシミ？があります。黒のシャツに関しましてはサイズはLになります。こちらはライブに行った際に来た限りですので1回しかちゃくようしてません。こちらは汚れシミなどありません。缶ケース付きシールに関しましてはシールが3枚しかなく、缶も、きずがすこしめだちます。こちらはおまけ程度に思っていただけると幸いです。値段交渉受け付けます！#あいみょん#グッズ#ツアー
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