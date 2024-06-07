Courrèges リネン 麻100% 長袖　ブラウス ロング丈



クレージュ courreges リネン チェック 2点セット セットアップ 上下 ジャケット 半袖 ワンピース 膝丈 9AR ベージュ アイボリー /ES ■OS レディース



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Courrègesクレージュブラウス長袖 ロング丈 麻100%ピンク系 サイズ38胸元と背中にカットワークが施された涼しげなリネン100%のブラウスです。#洋服の部屋はこちらAラインでウエスト切替でタックが取ってあります。長袖、ロング丈で前開きなのでは織物としてもまだまだきていただけます！可愛すぎない大人なピンク系です。照明やカメラの画質により、実物と写真の色味に若干誤差がある可能性があります。着丈約73㎝身幅約47㎝平置き採寸、誤差はお許しください。生地に初めからの麻独特の突起や保管時のヨレなどはあります。#青の月一覧 BH0849※長期自宅保管の中古品という事をご理解の上ご購入お願いします。細かい所や匂いなど気になる神経質な方はお控え下さい。※もしかしたら見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承下さいませ。※匿名配送ですが、らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便かは、梱包により変更する場合があります。リサイクル、簡易包装で小さくたたんで圧縮して発送いたします。たたみじわ等はご了承下さい。※断捨離中のいろんな物を出しています♪