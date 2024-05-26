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【美品】LEONARD 本革 チェーン 2WAY ショルダーバッグ ブルー 花柄
商品番号 L94588302337
商品名

【美品】LEONARD 本革 チェーン 2WAY ショルダーバッグ ブルー 花柄
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brand…LEONARD付属品　なしSIZE約縦26cmx縦20cmxマチ7cmショルダー斜め掛け不可レオナール2WAYショルダーバッグです。チェーンを取り外しクラッチバッグのようにも使えます。ブルーのレザーと鮮やかな生地のデザイン上品なお品です。ヴィンテージショップにて購入目につくダメージはなく全体的に綺麗な状態になります。ご購入後は丁寧に梱包し基本24時間以内に発送させて頂きます。質問等ありましたらコメントよろしくお願い致します。#お洒落#VINTAGE
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