【美品】LEONARD 本革 チェーン 2WAY ショルダーバッグ ブルー 花柄

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Brand…LEONARD付属品 なしSIZE約縦26cmx縦20cmxマチ7cmショルダー斜め掛け不可レオナール2WAYショルダーバッグです。チェーンを取り外しクラッチバッグのようにも使えます。ブルーのレザーと鮮やかな生地のデザイン上品なお品です。ヴィンテージショップにて購入目につくダメージはなく全体的に綺麗な状態になります。ご購入後は丁寧に梱包し基本24時間以内に発送させて頂きます。質問等ありましたらコメントよろしくお願い致します。#お洒落#VINTAGE