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商品詳細
2023秋冬コレクション《ラブストーリー》スモールマフラーカシミア100%ジョッキーブラウスにインスパイアされたカシミアマフラー。デッサン《イズ・ディス・ア・ラブストーリー？》の馬がジャカード織りで生き生きと表現されています。イギリス製サイズ：30×140cm新品未使用写真を撮る為に開封しました。付属品：箱、リボン、ショップカード（購入店舗と購入月日を切り取ってのお渡しになります。）すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。#エルメス#マフラー#エルメスマフラー#HERMES
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