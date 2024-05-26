CHANELココマークギンガムチェックハンドバッグ

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商品詳細
10年以上前に韓国の百貨店のCHANELにて購入。6〜7回しか使っていません。あまり目立たないが、汚れあり。（画像参照）保存袋、ギャランティカードあり。大手買取メーカーにて買取依頼した結果シリアルシール不可のため買取出来ず、こちらにて出品しました。よく見たらシリアルシールは、中に入れていた紙に付着していました。カラー···ピンク柄···キャンバス柄・デザイン···チェック
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http://narcologia.ru/goods/reproduce408655.html
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