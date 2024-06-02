NieR アウター OVERSIZE DOUBLE ZIP LONG OUTER

BOXで入手し未開封で保管していました。未開封なのでデザインなどが違う場合がありますのでご了承ください。以下サイトから転載オーバーサイズで男女問わず緩く可愛く決まる、ダブルジップパーカーが新登場☆オーバーサイズなのでゆったりとストレスフリーにご着用頂けます。両開きのダブルファスナーは好きな位置に開くポイントを決められて印象を自由にコントロールする事が可能◎その日の気分やコーデに合わせてアレンジをお楽しみ頂けるのでコーデの幅が広がります。ジャージのような軽量素材感で着心地抜群☆両サイドには便利なポケット付きです。こちらは男女問わずご着用可能なユニセックス商品です。【サイズ】F身丈：81cm身幅：68.5cm肩幅：70.5cm袖丈：63cm【素材】ポリエステル100%#NieR#nier#NIER#NieR_tokyo#NieRClothing



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