マイケルコース　ショルダーバッグ

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商品詳細
お値下げしました‼️マイケルコースのショルダーバッグです。購入しましたが使用しなかったため出品します。小物入れとAirPodsケースが付属しています。気になる点がございましたらコメントお願い致します！マイケルコース ショルダーバッグMICHAEKORSカラー···薄ピンク
http://narcologia.ru/goods/rouge71010.html
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