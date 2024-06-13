MARNI マルニ ハンドバッグ レディース ショルダー ブラック

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ご覧いただきありがとうございますMARNITropicaliaトロピカリアバケットバッグショルダーバッグ【状態】新品未使用品【サイズ】高さ18cm深さ10cm幅22cm※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。【カラー】写真の通りです-ブラック系【付属品】MARNI保存袋、ショルダーストラップ付き【特徴】開閉種別：フックその他：ショルダー取り外し可【留意事項】商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。予めご了承の上お買い求めくださいませ。海外正規取扱店より仕入れている並行輸入品です。簡易包装で発送します。ご理解お願観覧ありがとうございます！最后に、観てくれてありがとうございます。よろしくお愿いします。^_^