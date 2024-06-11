Rene ルネ　パフスリーブ　サマーニット 34

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商品詳細
ルネ Reneパフスリーブ サマーニット34サイズになります。ブローチ付きこちら出品者の主観ですがまだまだ綺麗だと思いますが、お写真にもある通り襟が少し黄ばんでるように見えますが、内側の為あまり目立たないとおもいます。ご理解いただける方のご購入宜しくお願いいたします。画像等追加希望ございしたらご連絡お願いいたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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