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Rene ルネ　パフスリーブ　サマーニット 34
商品番号 B78107570779
商品名

Rene ルネ　パフスリーブ　サマーニット 34
ブランド名 ルネ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルネ　Reneパフスリーブ　サマーニット34サイズになります。ブローチ付きこちら出品者の主観ですがまだまだ綺麗だと思いますが、お写真にもある通り襟が少し黄ばんでるように見えますが、内側の為あまり目立たないとおもいます。ご理解いただける方のご購入宜しくお願いいたします。画像等追加希望ございしたらご連絡お願いいたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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