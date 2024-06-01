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COHINA ボタンデザインボトルネックカットソー ラズベリー
商品番号 H26433392311
商品名

COHINA ボタンデザインボトルネックカットソー ラズベリー
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cohinaコヒナ2回ほど着用しました。ホームクリーニング済です。袖のゴールドボタンがポイントになって可愛いです。色はラズベリー、サイズはワンサイズです。定価7700円目立った汚れ、シミ等はないと思いますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。中古品であることをご理解のある方のみよろしくお願いいたします。※発送時の折ジワ等ご理解お願いいたします。#COHINA柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/Addict255018.html
http://narcologia.ru/goods/diamond498458.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate436448.html
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