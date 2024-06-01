COHINA ボタンデザインボトルネックカットソー ラズベリー



ボタンデザインボトルネックカットソー | 小柄・低身長女性向け ...



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ボタンデザインボトルネックカットソー [通常]



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Weekly New Arrivals】04/05(水)発売の新作アイテム一覧 – COHINA STORE



Weekly New Arrivals】09.06(Wed),07(Thu)発売の新作アイテム一覧 ...



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cohinaコヒナ2回ほど着用しました。ホームクリーニング済です。袖のゴールドボタンがポイントになって可愛いです。色はラズベリー、サイズはワンサイズです。定価7700円目立った汚れ、シミ等はないと思いますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。中古品であることをご理解のある方のみよろしくお願いいたします。※発送時の折ジワ等ご理解お願いいたします。#COHINA柄・デザイン···無地