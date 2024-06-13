香鳥屋　手作りビーズ長財布　新品未使用

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商品詳細
香鳥屋の手作りビーズの長財布です。一目惚れで購入しましたがもったいなくて使用できません。手作りなので1点物とお聞きしました。もう現在ではお作りしてないと思います。とても貴重なお品です。手にして頂いたらこの綺麗さに気に入っていただける財布です。修理も香鳥屋さんでお願いできるのでずっと使い続けれます。と言われました。香鳥屋さんのお品で間違えないカードあります。こちらは箱入りでこのままプレゼントにされても喜ばれると思います。
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