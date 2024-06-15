ステラマッカートニー ファラベラ タイニートート

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商品詳細
ステラマッカートニーファラベラタイニートート StellaMcCartneyサイズ：約19.5*17.5*5.5cm持ち手: 約14cmショルダー長さ:約105cmチェーンの取り外しは出来ません。マグネット開閉、内側オープンポケット×1材質：FAUXLEATHER（合成皮革）付属品：保存袋保護シールは外してしまいました。こちらで譲って貰ったものです。1度も使用してないので、出品です
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