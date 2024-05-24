【美品】レキサミ REKISAMI パール ショール ストール レッド

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レキサミパールデザインストール数年前canaljeanにて3万円程で購入☺︎吉田怜香さんも愛用されていました。一枚あるだけで、とてもお洒落で素敵なお品です！美品ではありますが畳じわもあり、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい！REKISAMIレキサミキャナルジーンcanaljeanbirthdaybashzaraelendeektodyfulカラー···レッド柄・デザイン···その他