美品 FURLA サリーS 黒 ハンドバッグ チャーム付き

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商品詳細
■アイテム美品FURLAフルラサリーSハンドバッグサフィアーノレザートートバッグ黒■サイズ縦約21m横約25cmマチ約12.5cmハンドル約12cm(トップ〜バッグ頭頂部まで)平置き実寸。着画はお断りしております。■状態角スレや金属にサビなどのダメージが見受けられない美品商品となっております■カラーブラック×ピンク■素材レザー■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#ハゲタコSHOP
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