ルイヴィトン スカーフ 茶色 ブラウン 大判レトロ ヴィンテージ ...

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ルイヴィトンLOUISVUITTON大判 レトロ ヴィンテージ全長は約100cm×約100cmです。素人採寸のため、多少前後します。多少の傷はありますが、目立った汚れ、ダメージなどは無く、全体的に綺麗な良い状態かと思います。使用回数は少ないです。ほとんど使ってません。※商品すりかえ防止、トラブル防止の為、返品は承っておりません。ご了承ください。#ストール#スカーフ#マフラー #ショール