美品✨ フェラガモ 2way ショルダー ハンドバッグ ナイロン ヴァラチェーン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪ブランド物は身に付けただけで気分が上がります✨人気ブランドのため、お早目にご購入くださいませ！#Dshopで他にも様々なブランドのものを販売しておりますのでぜひご覧下さい！即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○brandSalvatoreFeragamoサルヴァトーレフェラガモ○colourブラック 黒○designヴァラSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモナイロンヴァラチェーン2wayショルダーバッグオールブラック○materialナイロン○size縦:19横:25マチ:8持ち手:36ショルダー:78○condition✨美品✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ管理番号:
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