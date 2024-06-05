(匿名配送)ダイエット・インソール「Pitsole」(S)

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●ダイエット・インソール「Pitsole」他サイトでも出品しておりますので突然削除する場合がございます。大変申し訳けございませんが「お値引きなし」でお願い致します。MIZUNOのスポーツSOXを付けさせていただきます。ご利用下さいませ。お色はレッド系、グリーン系、ブルー系の3色となります。お好みを2色お選び下さい。-----------------------------(当インソールの商品説明)足裏のアーチがサポートされる事から快適な歩行の実現、日常的な運動量の増加、歩行動作の改善を実現。体脂肪の減少や筋肉量の増加もみられる。セレス子会社バッカスの特許技術を採用。・臨床試験が行われたインソール・立方骨をサポートし、快適な歩行や歩き易さを実現(立方骨と踵骨を支える特許技術を採用)商品名：Pitsole(ピットソール)サイズ：S(23～24.5cm)-----------------------------(当インソールの使用感想)このpitsole、私も今回始めて使い始めました。「たかがインソール」とか思っていましたが確かに前屈みの妙なクセがとれて体幹が垂直に補正されています。それと家に戻ってくると、フクラハギや脚お尻の下半身の全体の筋肉を使った感じがして、フクラハギに軽く筋肉痛を感じています。何だか運動した後の様です。「されどインソール」って感動です。カラーベージュ