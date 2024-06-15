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⭐️新品⭐️ティファニー ダイヤモンド バイ ザ ヤード ネックレス
商品番号 J68033465109
商品名

⭐️新品⭐️ティファニー ダイヤモンド バイ ザ ヤード ネックレス
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 17,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとう御座います❤️即購入OK✨全国送料込みの価格✨フォロワー割アリ❤️詳しくは⭐️プロフィールページ⭐️を見てください❤️ご質問など御座いましたら、コメントよろしくお願い致します✨⭐️新品⭐️Tiffany\u0026coティファニーダイヤモンドバイザヤードネックレスです❤️⭐️商品詳細など⭐️❤️素材　チェーン：Ag925❤️石：ダイアモンド0.05ct❤️サイズ　　チェーン：約全長41.0cm　　トップ：約幅3.0×高さ3.0mm⭐️商品状態⭐️新品・未使用品です❤️※必ず写真で商品状態のご確認を、お願い致します✨⭐️付属品⭐️箱、保存袋などあります❤️※写真6枚目参照⭐️商品入手先⭐️大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店✨鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい❤️⭐️備考⭐️個人保管ですので、写真にも写り込まない程度の擦れや汚れなどがある場合がございます。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮いただきますようお願い致します(^^;)最後までご閲覧頂き、誠にありがとうございます❤️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️よろしければ覗いて下さい❤️ブランド品全商品の取り扱い一覧❤️#心Thanks_shopsティファニー商品の取り扱い一覧❤️#心Thanks_Tiffany_shops⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#Tiffany#ティファニー#アクセサリー#ネックレス2023-107A2016E
http://narcologia.ru/goods/sci-fi570747.html
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