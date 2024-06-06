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- グリーンレーベルリラクシング コート 38 濃紺
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商品詳細
グリーンレーベルリラクシングで購入したコートです。1ヶ月ほどの使用ですが、他のコートの出番が多くそんなに使用してません。1週間着たか着ないかという感じです。ウールの配合率が高く、暖かいです。フードは取り外しできませんが、ポイントになっていて可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect98470.html
http://narcologia.ru/goods/composite860554.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic32112.html
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