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グリーンレーベルリラクシング コート　38 濃紺
商品番号 T67895831932
商品名

グリーンレーベルリラクシング コート　38 濃紺
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリーンレーベルリラクシングで購入したコートです。1ヶ月ほどの使用ですが、他のコートの出番が多くそんなに使用してません。1週間着たか着ないかという感じです。ウールの配合率が高く、暖かいです。フードは取り外しできませんが、ポイントになっていて可愛いです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect98470.html
http://narcologia.ru/goods/composite860554.html
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